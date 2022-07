La torta di mele light: tutta mele e poco impasto, solo 140 calorie! (Di domenica 24 luglio 2022) La torta di mele light : tante mele e poco impasto, solo 140 calorie! La torta con più mele che pasta, buonissima. La ricetta di oggi è di una torta dove le mele sono più consistenti della pasta. Si tratta di una preparazione non troppo impegnativa né complicata; anzi, è proprio alla portata anche del cuoco più inesperto. La torta è ideale per una prima colazione con tanto sprint, ma va benissimo anche per merenda o per uno stuzzicante dopo cena. Qui di seguito la ricetta. La torta di mele: poco impasto e tante ... Leggi su pianetadonne.blog (Di domenica 24 luglio 2022) Ladi: tante140Lacon piùche pasta, buonissima. La ricetta di oggi è di unadove lesono più consistenti della pasta. Si tratta di una preparazione non troppo impegnativa né complicata; anzi, è proprio alla portata anche del cuoco più inesperto. Laè ideale per una prima colazione con tanto sprint, ma va benissimo anche per merenda o per uno stuzzicante dopo cena. Qui di seguito la ricetta. Ladie tante ...

nadia_moroni : @Marco16BB Forse voleva una torta di mele ...?? - Marikalongo_ : Voglio due gradi, il piumone, il camino, il the caldo e la torta di mele in forno mentre fuori nevica. - DeStefanoCris : 'Amava la torta alle mele' - mario_aiscurri : RT @OriettasRecipes: Con la torta di mele non sbagli mai ????buon giorno e buon fine settimana ?? - PrestiDaniela : RT @OriettasRecipes: Con la torta di mele non sbagli mai ????buon giorno e buon fine settimana ?? -