La Lazio guarda a sinistra: salgono le quotazioni di Udogie (Di domenica 24 luglio 2022) Il mercato dei biancocelesti non è affatto concluso. Le attenzioni sono ora rivolte alle corsie esterne della difesa con la Lazio che guarda a sinistra, per la quale si sta seguendo il terzino dell’Udinese, Destiny Udogie, reduce da una eccellente stagione. La Lazio guarda a sinistra: interesse concreto per Udogie? Per il loro di terzino sinistro si stanno valutando diversi nomi, dalla suggestione Marcelo ad Emerson Palmieri, ma il tecnico Sarri avrebbe proposto alla società di insistere con l’esterno dei friulani che nella scorsa stagione si è espresso su livelli altissimi. Ci sarebbe già stato un contatto tra le parti, ma l’ostacolo è rappresentato dalla valutazione elevata del giocatore, ovvero 20 milioni di euro, decisamente troppi per le ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 24 luglio 2022) Il mercato dei biancocelesti non è affatto concluso. Le attenzioni sono ora rivolte alle corsie esterne della difesa con lache, per la quale si sta seguendo il terzino dell’Udinese, Destiny, reduce da una eccellente stagione. La: interesse concreto per? Per il loro di terzino sinistro si stanno valutando diversi nomi, dalla suggestione Marcelo ad Emerson Palmieri, ma il tecnico Sarri avrebbe proposto alla società di insistere con l’esterno dei friulani che nella scorsa stagione si è espresso su livelli altissimi. Ci sarebbe già stato un contatto tra le parti, ma l’ostacolo è rappresentato dalla valutazione elevata del giocatore, ovvero 20 milioni di euro, decisamente troppi per le ...

