Inter | si raffredda la pista per il difensore Juventus non contenta

miish787 : RT @MentalitNeroaz1: Si raffredda la pista #Skriniar-PSG: la richiesta dell'Inter (60-70mln) viene giudicata eccessiva da Campos. Il PSG ha… - Bubu_Inter : RT @InterHubOff: ???? Si raffredda la pista Skriniar-PSG: Campos ritiene eccessiva la richiesta nerazzurra (60-70mln di euro). Le negoziazion… - Cuchuxxj : RT @GiuliaLoglisci_: ????Si raffredda la pista #Skriniar-#PSG: la richiesta dell'#Inter (60-70mln) viene giudicata eccessiva da #Campos. Il #… - GiuliaLoglisci_ : ????Si raffredda la pista #Skriniar-#PSG: la richiesta dell'#Inter (60-70mln) viene giudicata eccessiva da #Campos. I… - MentalitNeroaz1 : Si raffredda la pista #Skriniar-PSG: la richiesta dell'Inter (60-70mln) viene giudicata eccessiva da Campos. Il PSG… -

... PIANO B - Basta pensare al PSG , che nelle scorse settimane aveva trattato apertamente con l'... RISPUNTA IL BARCELLONA - Per un PSG che si, c'è però un'altra pista che si riaccende ed è ...... il nuovo sogno è Bremer, con tanto di sgambetto all'che insegue il brasiliano da settimane. ... Sila suggestione Ronaldo. Tra le altre trattative, sempre più scatenato il Monza che ...Il nuovo scenario, invece, ha finito per raffreddare pure la pista per il serbo. Avendo il contratto in scadenza nel 2023, il suo costo non supererebbe i 15 milioni di euro. Ma ora l’Inter non intende ...MILANO- Impossibile nasconderlo, c’è agitazione nell’ambiente nerazzurro. E non potrebbe essere altrimenti dopo aver visto sfumare B in quel modo. E se qualcuno aveva ancora dei dubbi sullo stato d'an ...