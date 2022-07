Il giovane Andrea Musiu si è accasciato a terra davanti ai compagni

(Di domenica 24 luglio 2022) Un torneo estivo amatoriale, una serata in allegria ed all'insegna dello sport e poi quel malore fatale mentre gioca a calcio a Cagliari, muore un 20enne Malore fatale mentre gioca a calcio, muore un 20enne su Donne Magazine.

Si chiamava Andrea Musiu ed era un ex giocatore delle giovanili del Cagliari il 20enne di Selargius morto ieri sera mentre giocava a calcio nel campo del vecchio borgo Sant'Elia. Vent'anni compiuti ad ...Un giovane calciatore di 20 anni è morto a Cagliari dopo una partita di calcio con gli amici. Andrea Musiu si è accasciato a terra davanti ai compagni sul campo del Vecchio Borgo Sant'Elia e non si è ...