Il 18enne Pietro Ballarini perde la vita a Passo Durone | in Trentino

TRENTO - Una escursione in bicicletta con gli amici finita in tragedia. È successo ieri - 23 luglio - al passo Durone , in Trentino , doveBallarini di Mori è rimasto vittima di un incidente mortale intorno alle 10.45. Lo schianto fatale contro il guardrail Il ragazzo , di appena 18 anni, era in comitiva con un gruppo di amici e ...È successo al passo Durone , in Trentino , doveBallarini di Mori (foto Tgr Trento) è ...//twitter.com/hashtag/Ciclistasrc=hash ref_src=twsrc%5Etfw'>#Ciclistaperde il controllo e ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Un'escursione in bicicletta finita in tragedia. È successo al passo Durone, in Trentino, dove Pietro Ballarini di Mori (foto Tgr Trento) è rimasto vittima di ...