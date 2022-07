I Santi di Domenica 24 Luglio 2022 (Di domenica 24 luglio 2022) San CHARBEL (GIUSEPPE) MAKHLUF Sacerdote – Memoria FacoltativaBeqaa Kafra, Libano, 1828 – Annaya, Libano, 24 dicembre 1898Youssef Antoun (in italiano, Giuseppe Antonio) Makhlouf nacque nel villaggio di Beqaa Kafra, in Libano, nel 1828, probabilmente l’8 maggio. Nel 1851 lasciò la propria casa per entrare nell’Ordine Libanese Maronita, presso il monastero di Nostra Signora di Mayfouq, nella regione di Byblos. Nel novembre dello stesso anno vestì l’abito religioso e cambiò nome in fratel Charbel. L’anno successivo si trasferì al monastero di san Marone ad Annaya, sulla montagna di Bybl…www.Santiebeati.it/dettaglio/35850 Santa CRISTINA DI BOLSENA Vergine e martire + Bolsena, IV secoloLe varie versioni della «Passio» di Cristina sono discordanti. Quelle greche la dicono originaria di Tiro, le latine di Bolsena. A suffragare questa seconda ipotesi sta il fatto che ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 24 luglio 2022) San CHARBEL (GIUSEPPE) MAKHLUF Sacerdote – Memoria FacoltativaBeqaa Kafra, Libano, 1828 – Annaya, Libano, 24 dicembre 1898Youssef Antoun (in italiano, Giuseppe Antonio) Makhlouf nacque nel villaggio di Beqaa Kafra, in Libano, nel 1828, probabilmente l’8 maggio. Nel 1851 lasciò la propria casa per entrare nell’Ordine Libanese Maronita, presso il monastero di Nostra Signora di Mayfouq, nella regione di Byblos. Nel novembre dello stesso anno vestì l’abito religioso e cambiò nome in fratel Charbel. L’anno successivo si trasferì al monastero di san Marone ad Annaya, sulla montagna di Bybl…www.ebeati.it/dettaglio/35850 Santa CRISTINA DI BOLSENA Vergine e martire + Bolsena, IV secoloLe varie versioni della «Passio» di Cristina sono discordanti. Quelle greche la dicono originaria di Tiro, le latine di Bolsena. A suffragare questa seconda ipotesi sta il fatto che ...

