Gli ultimi sondaggi: le intenzioni di voto (Di domenica 24 luglio 2022) Gli ultimi sondaggi di politica sulle intenzioni di voto degli italiani raccontano come le intenzioni di voto degli italiani siano molto cambiate negli ultimi mesi. Dati che oggi più che mai con la caduta del governo Draghi diventano fondamentali visto l'avvicinarsi dello spettro di elezioni anticipate. E c'è la prima rilevazione post crisi di governo che mostra il centrodestra in crescita ed in vantaggio con il 49% L'ultimo sondaggio è di: Termometro Politico del 22 luglio FdI - 23,7% (+0,6% rispetto al 1 luglio) Pd - 22,7% (+0,7%) Lega - 15,4% (-0,7%) M5S - 11,9% (-0,6%) FI - 7,6% (-0,1%) Azione/+ Europa - 4,3% (=) Italia Viva - 2,5% (+0,2%) Tecné per RTI del 21 luglio FdI - 23,5 (+0,1% rispetto al 11 luglio) Pd - 23,1% (+0,2%) Lega - 14,6%

