Elena Santarelli felice a Formentera | bellissima in bikini

(Di domenica 24 luglio 2022) E’ l’estate più bella pere Bernardo Corradi, sono in vacanza nella loro amatadove da anni trascorrono parte dell’estate ma questo 2022 è speciale. La rivista Chi pubblica le foto della loro famiglia,come sempre è meravigliosa inma ha anche la consapevolezza di avere una gran fortuna, avere tutto l’amore del mondo. Grata alla vita perché i suoi figli sono con lei. Giacomo ha superato il cancro, insieme hanno affrontato il periodo più terribile, è andata bene e non si sono persi, nonostante l’incubo, il dolore, la disperazione, oggi sono più forti che mai. In questi giorni Jack ha festeggiato 13 anni, commoventi gli auguri dellaal suo bambino che sta crescendo. Gli ha preparato una colazione deliziosa ...

telodogratis : Elena Santarelli commuove, la dedica al compleanno del figlio Jack: “Molta gratitudine” - EcoSanProspero : Elena Santarelli lascia Michele Cucuzza e si mette con uno spazzino di Livorno: ' era il demonio '. - telodogratis : Da Chiara Ferragni a Elena Santarelli, tutte pazze per la canottiera bianca - lilly69y : Il pareo tie-dye di Elena Santarelli è la gonna definitiva dell'Estate 2022 da qui fino a inizio settembre - Elle… - 51m0ne00 : RT @parallelecinico: Due persone che non avremmo mai pensato di vedere nella stessa foto: Elena Santarelli e Shaquille O'Neal. https://t.co… -

A Formentera si gode l'estate con il marito e i figliha fatto gli auguri al figlio Giacomo in modo davvero speciale. La showgirl ha pubblicato un post su Internet che non è passato inosservato.Santatelli in queste ore sembra ...E’ l’estate più bella per Elena Santarelli e Bernardo Corradi, sono in vacanza nella loro amata Formentera dove da anni trascorrono parte dell’estate ma questo 2022 è speciale. La rivista Chi pubblica ...La coppia è solidissima e in tanti anni insieme non hanno mai messo in discussione il loro legame. Quando hanno dovuto affrontare la malattia del primogenito Giacomo si sono uniti ancora di più e ora ...