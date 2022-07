Docenti in ferie ma positivi al COVID. E’ possibile interromperle, monetizzarle? possibile? (Di domenica 24 luglio 2022) Docenti positivi al COVID durante il periodo ferie. Alcuni chiarimenti. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 24 luglio 2022)aldurante il periodo. Alcuni chiarimenti. L'articolo .

orizzontescuola : Docenti in ferie ma positivi al COVID. E’ possibile interromperle, monetizzarle? possibile? - ProDocente : Ferie docenti e ATA, il lavoratore non è tenuto all’obbligo di reperibilità - lacittanews : Di redazione Al personale docente e ATA di ruolo spettano 30 giorni di ferie con un’anzianità di se… - orizzontescuola : Ferie docenti e ATA, il lavoratore non è tenuto all’obbligo di reperibilità - BertamaxMassimo : RT @Moonlightshad1: @althea_ragano Questi attacchi a palle incatenate contro la scuola non si possono più tollerare. Una volta, anzi, tante… -