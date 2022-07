Demi Moore: «È una regola senza senso che quando le donne invecchiano non dovrebbero portare i capelli lunghi» (Di domenica 24 luglio 2022) Per Demi Moore, 59 anni, avere i capelli lunghi è molto di più che un boost di sicurezza: è il suo modo di sfatare miti patriarcali che hanno ancora presa sulle donne. Chi l'ha detto che con l'età una donna farebbe meglio a tagliarli? Leggi su vanityfair (Di domenica 24 luglio 2022) Per, 59 anni, avere iè molto di più che un boost di sicurezza: è il suo modo di sfatare miti patriarcali che hanno ancora presa sulle. Chi l'ha detto che con l'età una donna farebbe meglio a tagliarli?

AntonioFantastk : RT @RadioR101: #R101News: #DemiMoore visita il Louvre con il suo cane ma viene criticata sui social ? - JesusBrena3 : @juanborrelli Demi moore, siempre bella - SPYit_official : Animali nei musei SI o NO? “Nei musei non entrano gli animali”: Demi Moore criticata per aver portato a Louvre il… - Cristin58631812 : Demi Moore, non credo. - ElioFx76 : @Cristin58631812 Per me è Salma Ayek o Demi Moore -