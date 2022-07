Come è morto Vittorio De Scalzi dei New Trolls: quando il funerale (Di domenica 24 luglio 2022) Il mondo della musica è in lutto: è morto Vittorio De Scalzi, fondatore dei New Trolls. 72 anni, ha dato vita al gruppo musicale che nel corso degli anni ha saputo farsi apprezzare da un nutrito pubblico. L’annuncio della scomparsa, oggi sulla sua pagina Facebook. Cantante, chitarrista e autore, Vittorio De Scalzi è noto in Italia soprattutto per la fondazione del gruppo New Trolls, che ha guidato. “Vittorio De Scalzi ci ha lasciato, ha raggiunto la sua Aldebaran. Grazie a tutti per l’amore che in tutti questi anni gli avete dimostrato. Continuate a cantare a squarciagola “quella carezza della sera”…lui vi ascolterà”, il messaggio sui social con un riferimento musicale all’album Aldebaran pubblicato nel 1978. Comunicano la ... Leggi su optimagazine (Di domenica 24 luglio 2022) Il mondo della musica è in lutto: èDe, fondatore dei New. 72 anni, ha dato vita al gruppo musicale che nel corso degli anni ha saputo farsi apprezzare da un nutrito pubblico. L’annuncio della scomparsa, oggi sulla sua pagina Facebook. Cantante, chitarrista e autore,Deè noto in Italia soprattutto per la fondazione del gruppo New, che ha guidato. “Deci ha lasciato, ha raggiunto la sua Aldebaran. Grazie a tutti per l’amore che in tutti questi anni gli avete dimostrato. Continuate a cantare a squarciagola “quella carezza della sera”…lui vi ascolterà”, il messaggio sui social con un riferimento musicale all’album Aldebaran pubblicato nel 1978. Comunicano la ...

Mario46037158 : @Maxdracun @Agenzia_Ansa Vicino a casa mia 2 giorni dopo il l’iniezione di stato un 16 enne è morto sul suo letto……… - LiberaMil : RT @Giusepp16731083: @GioCallisto @liliaragnar Come mio zio Ermenegildo: 4 anni e 4 dosi. Non è morto, ma ('Santo Inquisitore' su fb denunc… - xxl12132 : @valy_s @LisaTorna Io non ho ancora capito dove sono i fascisti. Mi avevano detto che Mussolini era morto, oppure è… - caroliarita : Il maestro Soltesz è morto mentre dirigeva al @bay_staatsoper, come fu per Franco Capuana a Napoli nel 1969 e Giuse… - pezzgiorgio : io sono contrario a quell uso comune di esaltare ( anche se nn c é da esaltare niente) il vissuto di chi muore.Scal… -