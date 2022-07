Varese | una donna di 73 anni trovata morta a Malnate Si indaga per omicidio

(Di sabato 23 luglio 2022) Unadi 73è statanel suo appartamento di). Aveva segni di aggressione sul corpo e i carabinierino per. Il cadavere di Carmela Fabozzi è stato scoperto nella tarda serata di ieri dal figlio. Sul posto sono intervenuti i militari del Nucleo Investigativo della compagnia di. Secondo i primi accertamenti, l’anziana è stata colpita più volte con un oggetto contundente, forse una spranga. Foto di archivio L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

