Tour de France 2022, Wout Van Aert: "Una giornata da sogno"

Un fenomeno assoluto, un campione totale. Tre vittorie al Tour de France quest'anno come nel 2021, con la possibilità di aumentare questo numero domani sui Campi Elisi. Wout Van Aert è stato il grande mattatore di questa edizione, afferrando 8 podi totali, lavorando per Jonas Vingegaard su tutti i terreni, dallo sterrato alle dure salite, completando il cerchio con la vittoria della Maglia Verde e della cronometro di oggi. Il belga era visibilmente commosso durante l'intervista ai microfoni di Eurosport: "Sono molto emozionato, questo Tour de France è stato speciale. Oggi è stata una giornata da sogno, Jonas (Vingegaard, ndr) è andato ancora fortissimo. Poi lui è un bravissimo ragazzo, ringrazio lui e la squadra intera per tre settimane ...

