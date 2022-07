Tabellone Atp Umago 2022: Alcaraz guida il seeding, al via Sinner con Fognini e Musetti (Di sabato 23 luglio 2022) Il Tabellone del torneo Atp di Umago 2022, appuntamento che si disputa in Croazia e che vedrà le sfide, come successo al Wta di Palermo, disputarsi nel tardo pomeriggio e in serata. La testa di serie numero uno è Carlos Alcaraz, presente Jannik Sinner che torna in campo da numero due del seeding, ci sono anche Lorenzo Musetti e Fabio Fognini nel main draw, con tanti azzurri che stanno tentando la strada delle qualificazioni. PRIMO TURNO (1) Alcaraz bye Vesely vs Delbonis Etcheverry vs Bagnis Q vs (6) Altmaier (3) Rune bye (WC) Prizmic vs Zapata Miralles Q vs Cachin Galan vs (7) Fognini (8) Musetti vs (PR) Bedene Q vs (WC) Poljicak Q vs Dzere (4) Baez bye (5) Molcan vs (WC) Ajdukovic Carballes Baena ... Leggi su sportface (Di sabato 23 luglio 2022) Ildel torneo Atp di, appuntamento che si disputa in Croazia e che vedrà le sfide, come successo al Wta di Palermo, disputarsi nel tardo pomeriggio e in serata. La testa di serie numero uno è Carlos, presente Jannikche torna in campo da numero due del, ci sono anche Lorenzoe Fabionel main draw, con tanti azzurri che stanno tentando la strada delle qualificazioni. PRIMO TURNO (1)bye Vesely vs Delbonis Etcheverry vs Bagnis Q vs (6) Altmaier (3) Rune bye (WC) Prizmic vs Zapata Miralles Q vs Cachin Galan vs (7)(8)vs (PR) Bedene Q vs (WC) Poljicak Q vs Dzere (4) Baez bye (5) Molcan vs (WC) Ajdukovic Carballes Baena ...

Eurosport_IT : BERRETTINI IN SEMIFINALEEEEEE! ???? L'azzurro in rimonta batte lo spagnolo Pedro Martinez e avanza nel tabellone de… - sportface2016 : #AtpUmago, il tabellone principale: presenti #Sinner, #Fognini e #Musetti - FraFra_8 : RT @Eurosport_IT: BERRETTINI IN SEMIFINALEEEEEE! ???? L'azzurro in rimonta batte lo spagnolo Pedro Martinez e avanza nel tabellone dello Sw… - OA_Sport : #ATP #Kitzbuehel Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego gli azzurri presenti - zazoomblog : ATP Umago 2022 il tabellone principale: Jannik Sinner Lorenzo Musetti e Fabio Fognini presenti - #Umago #tabellone… -