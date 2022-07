Tabellone Atp Atlanta 2022: Opelka guida il seeding, c’è Isner (Di sabato 23 luglio 2022) Dal 25 al 31 luglio il circuito Atp approda ad Atlanta, per il torneo 250 sul cemento della città americana. guida il seeding lo statunitense Reilly Opelka, testa di serie numero uno, così come sarà protagonista John Isner, testa di serie numero 2. Tra le altre teste di serie ci sono Alex De Minaur, Tommy Paul, Nick Kyrgios e Frances Tiafoe. Tabellone: Reilly Opelka (1) Bye Quentin Halys-Ilya Ivashka Soonwoo Known-Marcos Giron Jack Sock (WC)-Tommy Paul (5) Alex De Minaur (3)-Bye Qualifier-James Duckworth Andres Martin (WC)-Thanasi Kokkinakis Qualifier-Nick Kyrgios (7) Brandon Nakashima (8)- Jordan Thompson John Millman-Alexei Popyrin Qualifier-Sebastian Korda Frances Tiafoe (4)-Bye Jeson Brooksby (6)-Benoit Paire Denis Kudla-Mackenzie McDonald Ben Shelton ... Leggi su sportface (Di sabato 23 luglio 2022) Dal 25 al 31 luglio il circuito Atp approda ad, per il torneo 250 sul cemento della città americana.illo statunitense Reilly, testa di serie numero uno, così come sarà protagonista John, testa di serie numero 2. Tra le altre teste di serie ci sono Alex De Minaur, Tommy Paul, Nick Kyrgios e Frances Tiafoe.: Reilly(1) Bye Quentin Halys-Ilya Ivashka Soonwoo Known-Marcos Giron Jack Sock (WC)-Tommy Paul (5) Alex De Minaur (3)-Bye Qualifier-James Duckworth Andres Martin (WC)-Thanasi Kokkinakis Qualifier-Nick Kyrgios (7) Brandon Nakashima (8)- Jordan Thompson John Millman-Alexei Popyrin Qualifier-Sebastian Korda Frances Tiafoe (4)-Bye Jeson Brooksby (6)-Benoit Paire Denis Kudla-Mackenzie McDonald Ben Shelton ...

