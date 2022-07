“Si è suicidato”. Prodi sbeffeggia Conte dopo la crisi (Di sabato 23 luglio 2022) Tra le tante voci critiche che negli ultimi giorni hanno duramente commentato le mosse di Giuseppe Conte, ex presidente del Consiglio e leader del Movimento 5 Stelle, c'è anche un suo precedente. Si tratta di Romano Prodi, che in un'intervista a Il Foglio non ha lesinato critiche nei confronti dell'avvocato del popolo: “Ragazzi, Conte si è suicidato, politicamente parlando. E poi quando ha detto ‘la mia gente mi chiede di non votare la fiducia' mi è sembrato di ascoltare di nuovo le parole che usò Fausto Bertinotti con me”. L'affondo di Prodi non si conclude qui: “Ma motivare una scelta politica con la scusa della tua gente che lo chiede è populismo. Ragazzi, non scherziamo”. Adesso con le elezioni anticipate che si terranno il 25 settembre il M5S rischia il fragoroso botto: una mossa ... Leggi su iltempo (Di sabato 23 luglio 2022) Tra le tante voci critiche che negli ultimi giorni hanno duramente commentato le mosse di Giuseppe, ex presidente del Consiglio e leader del Movimento 5 Stelle, c'è anche un suo precedente. Si tratta di Romano, che in un'intervista a Il Foglio non ha lesinato critiche nei confronti dell'avvocato del popolo: “Ragazzi,si è, politicamente parlando. E poi quando ha detto ‘la mia gente mi chiede di non votare la fiducia' mi è sembrato di ascoltare di nuovo le parole che usò Fausto Bertinotti con me”. L'affondo dinon si conclude qui: “Ma motivare una scelta politica con la scusa della tua gente che lo chiede è populismo. Ragazzi, non scherziamo”. Adesso con le elezioni anticipate che si terranno il 25 settembre il M5S rischia il fragoroso botto: una mossa ...

ilfoglio_it : 'Conte si è suicidato, politicamente parlando. E poi quando ha detto ‘la mia gente mi chiede di non votare la fidu… - HuffPostItalia : Romano Prodi: 'Conte come Bertinotti, si è suicidato' - esajas1 : RT @HuffPostItalia: Romano Prodi: 'Conte come Bertinotti, si è suicidato' - tempoweb : #Crisidigoverno, pure Romano #Prodi sfotte Giuseppe #Conte: “Si è suicidato” #m5s #draghi #governo #23luglio… - albertograssi7 : RT @ilfoglio_it: 'Conte si è suicidato, politicamente parlando. E poi quando ha detto ‘la mia gente mi chiede di non votare la fiducia’ mi… -