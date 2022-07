Pierpaolo Pretelli, grande notte: scattano le parole speciali per i fan (Di sabato 23 luglio 2022) Pierpaolo Pretelli, altra notte di grande musica: le parole per i fan del fidanzato di Giulia Salemi dopo l’evento Mentre Giulia Salemi è divenuta la regina del Giffoni Film Festival, Pierpaolo Pretelli non perde di certo tempo. Il secondo classificato del GF Vip 5 e fidanzato della nota influencer è tornato a scatenare i locali d’Italia, con grandi folle di giovani pronti ad accoglierlo e ballare sotto le sue canzoni. E sono notizie bellissime considerando dagli anni da cui siamo reduci, stretti fortissimo nella morsa del Covid che ha lasciato ben poco spazio agli eventi carichi di gente. Dopo aver terminato un nuovo progetto nelle scorse ore, annunciando su Instagram il “Fine riprese”, Pretelli è tornato a padroneggiare la console da deejay, facendo ... Leggi su 361magazine (Di sabato 23 luglio 2022), altradimusica: leper i fan del fidanzato di Giulia Salemi dopo l’evento Mentre Giulia Salemi è divenuta la regina del Giffoni Film Festival,non perde di certo tempo. Il secondo classificato del GF Vip 5 e fidanzato della nota influencer è tornato a scatenare i locali d’Italia, con grandi folle di giovani pronti ad accoglierlo e ballare sotto le sue canzoni. E sono notizie bellissime considerando dagli anni da cui siamo reduci, stretti fortissimo nella morsa del Covid che ha lasciato ben poco spazio agli eventi carichi di gente. Dopo aver terminato un nuovo progetto nelle scorse ore, annunciando su Instagram il “Fine riprese”,è tornato a padroneggiare la console da deejay, facendo ...

361_magazine : Pierpaolo Pretelli e la grande notte: fan scatenati - Laura89652791 : @dobrevsunicorns La nostra bellissima Giulietta sottona sottona per il SUO PIERPAOLO PRETELLI ?????????? - mattarella6 : @Radio105 @radiodeejay @RadioR101 @rtl1025 @RDS_official @RadioItalia @RaiRadio2 @KissKissItalia @RadioRadioWeb DAT… - JessicaScotto91 : RT @Sulcigliosenzaf: Anche il boss vorrebbe essere Pretelli... Ma anche lui ha il suo perché.. ??????... Numero 1 in assoluto e a suo modo dim… - GiuseppaDiMart1 : RT @Sulcigliosenzaf: Anche il boss vorrebbe essere Pretelli... Ma anche lui ha il suo perché.. ??????... Numero 1 in assoluto e a suo modo dim… -