Mondiali di scherma, il team maschile di fioretto vince l'oro: è leggenda (Di sabato 23 luglio 2022) Il Cairo – Il fioretto mondiale parla italiano. Dopo il successo travolgente di ieri delle fiorettiste, che sono tornate sul tetto del mondo, oggi i fiorettisti non sono stati da meno e hanno regalato all'Italia il secondo oro iridato e l'ottava medaglia dei Campionati Mondiali di scherma a Il Cairo 2022. In Egitto la squadra composta da Daniele Garozzo, Tommaso Marini, Alessio Foconi e Guillaume Bianchi ha superato in finale gli Stati Uniti 45-39 in un match combattuto e risolto nei momenti cruciali da un Marini in grandissima forma, forte anche della vittoria del suo argento individuale. I ragazzi del commissario tecnico Stefano Cerioni avevano saltato il turno da 64 in quanto testa di serie numero 1 e hanno debuttato ieri con il successo contro l'Uzbekistan 45-31, per poi avere la meglio anche sul Brasile 45-17.

