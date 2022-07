Lo Spezia sfida il Verona | in due sul giocatore del Milan!

Leggi su rompipallone

(Di sabato 23 luglio 2022) Il calciomercato, mai come quest’anno, vedisi le trattativa di Dybala e Bremer, ha dimostrato di essere del tutto imprevedibile, vedendo non concludersi colpi che sembravano certi. Come riportato da Gianluca Di Marzio, sul suo profilo twitter, potrebbe saltare la trattativa tra il Milan e l’Hellasper il prestito di Daniel Maldini. Milan MaldiniIl figlio della leggenda rossonera dovrebbe salutare i cancelli di Milanello per la prima volta in carriera, ovviamente in prestito secco. La trattativa si è complicata in quanto anche loha mostrato interesse per il talento del Milan, e cercherà di battere la concorrenza proprio dell’Hellasper aggiudicarsi le sue prestazioni durante la prossima Serie A.