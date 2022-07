LIVE Scherma, Mondiali 2022 in DIRETTA: si comincia con le sciabolatrici a caccia della semifinale! (Di sabato 23 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14-9 La corsa e la stoccata di Criscio! 13-9 All’arrembaggio Criscio! 12-9 Criscio schiaccia l’avversaria e la colpisce! 10-9 PARATA E RISPOSTA GREGORIO! Concludiamo questo assalto in vantaggio. Ora è il turno di Martina Criscio contro Renata Katona, 9-8 Una stoccata per parte. 8-7 Due ottimi anticipi dell’ungherese all’altezza della coscia. 8-5 Ancora Gregorio! 7-5 Grande inizio anche di Gregorio: riflessi davvero rapidissimi dell’azzurra. 5-3 SUPER MICHELA BATTISTON! Stoccate in rapidissima successione e l’Italia è già avanti. Ora tocca a Rossella Gregorio contro Luca Szucs. 10.28 comincia ITALIA-UNGHERIA! 10.27 Tommaso Marini, Daniele Garozzo, Guillaume Bianchi e Alessio Foconi: quello azzurro è veramente un dream team. 10.24 Nel fioretto maschile gli azzurri ricoprono il ... Leggi su oasport (Di sabato 23 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14-9 La corsa e la stoccata di Criscio! 13-9 All’arrembaggio Criscio! 12-9 Criscio schiaccia l’avversaria e la colpisce! 10-9 PARATA E RISPOSTA GREGORIO! Concludiamo questo assalto in vantaggio. Ora è il turno di Martina Criscio contro Renata Katona, 9-8 Una stoccata per parte. 8-7 Due ottimi anticipi dell’ungherese all’altezzacoscia. 8-5 Ancora Gregorio! 7-5 Grande inizio anche di Gregorio: riflessi davvero rapidissimi dell’azzurra. 5-3 SUPER MICHELA BATTISTON! Stoccate in rapidissima successione e l’Italia è già avanti. Ora tocca a Rossella Gregorio contro Luca Szucs. 10.28ITALIA-UNGHERIA! 10.27 Tommaso Marini, Daniele Garozzo, Guillaume Bianchi e Alessio Foconi: quello azzurro è veramente un dream team. 10.24 Nel fioretto maschile gli azzurri ricoprono il ...

