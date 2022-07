LIVE – De Laurentiis: “Il calcio Napoli non va sistemato! La verità su Koulibaly e Mertens” (Di sabato 23 luglio 2022) Il presidente Aurelio De Laurentiis rompe il silenzio rilasciando un’intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Il patron azzurro ha voluto fare chiarezza sul calciomercato del Napoli fino a questo momento e si è soffermato anche su alcuni punti chiave che interessano non poco i tifosi azzurri, uno su tutti è senza dubbio Dries Mertens. Di seguito tutte le dichiarazioni rilasciate da De Laurentiis nella lunga intervista realizzata dalla radio ufficiale: “Il calcio Napoli non ha bisogno di essere sistemato, non è successo nulla di grave ed il calcio Napoli è vivo e vegeto. Probabilmente sono stato mal interpretato, soprattutto quando ho rilasciato quelle dichiarazioni in riferimento alla vil moneta. La ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 23 luglio 2022) Il presidente Aurelio Derompe il silenzio rilasciando un’intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss. Il patron azzurro ha voluto fare chiarezza sulmercato delfino a questo momento e si è soffermato anche su alcuni punti chiave che interessano non poco i tifosi azzurri, uno su tutti è senza dubbio Dries. Di seguito tutte le dichiarazioni rilasciate da Denella lunga intervista realizzata dalla radio ufficiale: “Ilnon ha bisogno di essere sistemato, non è successo nulla di grave ed ilè vivo e vegeto. Probabilmente sono stato mal interpretato, soprattutto quando ho rilasciato quelle dichiarazioni in riferimento alla vil moneta. La ...

