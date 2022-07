L’Atalanta prima fatica, poi dilaga: quattro gol in amichevole al Como (Di sabato 23 luglio 2022) A Zingonia Con quattro gol nella seconda metà della ripresa, L’Atalanta ha vinto per 4-0 l’amichevole contro il Como disputata a Zingonia. A segno Palomino, Ederson, Zortea e Lammers. La partita sarà trasmessa integralmente il 25 luglio alle 22 su Bergamo Tv. Leggi su ecodibergamo (Di sabato 23 luglio 2022) A Zingonia Congol nella seconda metà della ripresa,ha vinto per 4-0 l’contro ildisputata a Zingonia. A segno Palomino, Ederson, Zortea e Lammers. La partita sarà trasmessa integralmente il 25 luglio alle 22 su Bergamo Tv.

