(Di sabato 23 luglio 2022) La pop star festeggia 53 anni a pochi giorni dal matrimonio col divo. Una cerimonia piccola e segreta a Las Vegas che pare sarà presto seguita da una festa in pieno stille hollywoodiano in Georgia

e Ben Affleck stanno conquistando Parigi: la nativa del Bronx, 52 anni, e il suo nuovo marito, 49 anni, sembravano così innamorati mentre si tenevano per mano la sera del 22 luglio, ...Intanto i Bennifer si stanno godendo la luna di miele tra i boulevard della magica Parigi ae Ben Affleck si sono sposati: matrimonio segreto a Las Vegas - guarda Jennifer Lopez e il primo compleanno da moglie di Ben Affleck La pop star festeggia 53 anni a pochi giorni dal matrimonio col divo. Una cerimonia piccola e segreta a Las Vegas che pare sarà presto seguita da una festa in pieno stille hollywoodiano in Georgia ...La luna di miele di Jennifer Lopez e Ben Affleck sta conquistando i fan: le due star sono state filmate durante la serata di ieri mentre si recavano presso un ristorante parigino in compagnia dei figl ...