Ha fatto sapere che non vuole restare: l’azzurro punta i piedi per l’addio (Di sabato 23 luglio 2022) Nello “Speciale Ritiro” in diretta da Castel di Sangro, programma televisivo e radiofonico su Radio Kiss Kiss Napoli, Walter De Maggio ha rivelato un retroscena sulla trattativa per il rinnovo contrattuale tra il Napoli e Fabian Ruiz. Ecco quanto evidenziato: “Fabian Ruiz-Napoli? Da quello che mi risulta, l’entourage ha fatto sapere che non rinnovano. Il Napoli non l’ha presa bene, ecco perché si rischiano un Milik-bis. Al giocatore è stato chiesto: ‘Tu vuoi andare?’; lui ha risposto: ‘Sì’“. FOTO GETTY – Fabián Ruiz NapoliIl cartellino del giocatore ammonta a 40 milioni di euro: questa, infatti, è la richiesta del club che ha comunicato di valutare solo proposte da questa cifra a salire. L’ultima proposta di Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli sarebbe di 3.5 milioni di euro più bonus che arriva a 4 milioni di euro per 4 anni (fino al ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 23 luglio 2022) Nello “Speciale Ritiro” in diretta da Castel di Sangro, programma televisivo e radiofonico su Radio Kiss Kiss Napoli, Walter De Maggio ha rivelato un retroscena sulla trattativa per il rinnovo contrattuale tra il Napoli e Fabian Ruiz. Ecco quanto evidenziato: “Fabian Ruiz-Napoli? Da quello che mi risulta, l’entourage hache non rinnovano. Il Napoli non l’ha presa bene, ecco perché si rischiano un Milik-bis. Al giocatore è stato chiesto: ‘Tu vuoi andare?’; lui ha risposto: ‘Sì’“. FOTO GETTY – Fabián Ruiz NapoliIl cartellino del giocatore ammonta a 40 milioni di euro: questa, infatti, è la richiesta del club che ha comunicato di valutare solo proposte da questa cifra a salire. L’ultima proposta di Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli sarebbe di 3.5 milioni di euro più bonus che arriva a 4 milioni di euro per 4 anni (fino al ...

