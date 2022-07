Elisabetta Gregoraci | la tragedia mai dimenticata | il dolore per la gravissima perdita

Leggi su ildemocratico

(Di sabato 23 luglio 2022) Di recente la bellissima showgirl di Soverato ha ricordato una tragica scomparsa che ha sconvolto letteralmente la sua esistenza Poco prima dell’inizio della sua ennesima esperienza alla guida di “Battiti Live”, laha rilasciato un’intervista sulle pagine del settimanale “Chi”. In tale occasione, la conduttrice televisiva ha parlato di alcuni aspetti della sua vita privata. Come i suoi tanti fans sanno bene, la donna è single da diversi anni. Fino ad oggi infatti, Eli non è riuscita a trovare l’uomo giusto che faccia al caso suo.(Websource)“Sono esigente con gli uomini, devono superare delle prove per conquistarmi. Qualche coraggioso c’è, per fortuna. Rimango una donna esigente che non si accontenta, ma non mancano i candidati… A volte gli uomini, quando stai per dare loro una chance, ...