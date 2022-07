Elezioni | Mazziotti Az | ' Draghi non è santino da esporre | vogliamo sostanza non cartelli' **

(Di sabato 23 luglio 2022) Roma, 23 lug (Adnkronos) - "Noidiscutere di, di contenuti, non di. Realizzare l'agendanon vuol dire andare in giro con ildi, ma puntare e realizzare il programma che stava portanto avanti il governo". Andreamette le cose in chiaro allo 'start' di una campagna elettorale che il vice segretario di Azione vede "difficilissima ma entusiasmante. Basti dire che nelle 24 ore successive alla caduta del governo abbiamo avuto 2mila iscrizioni spontanee". Azione "oggi è un partito organizzato, con 25mila iscritti, con una base territoriale molto strutturata e forte -spiegaall'Adnkronos-. Stiamo già lavorando sui punti del programma, insieme a +Europa, e sui ...

