Droga in auto, la fiuta il cane Athena: sessantenne nei guai a Treviglio (Di sabato 23 luglio 2022) Treviglio. Entrata in servizio da pochi giorni dopo aver sostituito “l’agente” Aiden (il cane poliziotto dell’unità cinofila andato in pensione) Athena, il giovanissimo Labrador in forza alla Polizia Locale di Treviglio, ha individuato la traccia olfattiva segnalando agli agenti una vettura sospetta durante dei posti di blocco nel centro cittadino. Il cane poliziotto è riuscito a fiutare dentro l’abitacolo di un veicolo la presenza di stupefacenti conducendo gli agenti coordinati dal commissario Cortesi a trovare le sostanze. Al soggetto ultrasessantenne conducente del veicolo è stata ritirata la patente con l’invio degli atti alla Prefettura di Bergamo. “Athena ha un fiuto eccezionale – dichiara il comandante della Polizia locale Giovanni Vinciguerra ... Leggi su bergamonews (Di sabato 23 luglio 2022). Entrata in servizio da pochi giorni dopo aver sostituito “l’agente” Aiden (ilpoliziotto dell’unità cinofila andato in pensione), il giovanissimo Labrador in forza alla Polizia Locale di, ha individuato la traccia olfattiva segnalando agli agenti una vettura sospetta durante dei posti di blocco nel centro cittadino. Ilpoliziotto è riuscito are dentro l’abitacolo di un veicolo la presenza di stupefacenti conducendo gli agenti coordinati dal commissario Cortesi a trovare le sostanze. Al soggetto ultraconducente del veicolo è stata ritirata la patente con l’invio degli atti alla Prefettura di Bergamo. “ha un fiuto eccezionale – dichiara il comandante della Polizia locale Giovanni Vinciguerra ...

