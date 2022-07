(Di sabato 23 luglio 2022) (Adnkronos) –si sposa. “Il 14ed io ci sposeremo. Abbiamo scelto di farlo nel modo che ci rappresenta di più: su una piccola spiaggia in Abruzzo, davanti all’azzurro del mare e avvolti dall’abbraccio delle persone alle quali vogliamo bene”. Lo annuncia sui social Enrica Sabatini, compagna di. “Il 14è anche il compleanno di Gianroberto. Questa data era l’unica a disposizione per poterci sposare nel posto da noi scelto. Mi piace pensare che non sia una casualità, ma che sia il suo modo di dirci che ci sarà anche lui. Tra le tante persone che amiamo – ancora una volta e sempre – sarà al nostro fianco”, aggiunge la socia dell’Associazione Rousseau. “Questi ultimi due anni la vita ci ha riservato molte ...

lifestyleblogit : Davide Casaleggio, matrimonio il 14 agosto - - telodogratis : Davide Casaleggio, matrimonio il 14 agosto - italiaserait : Davide Casaleggio, matrimonio il 14 agosto - ledicoladelsud : Davide Casaleggio, matrimonio il 14 agosto - fisco24_info : Davide Casaleggio, matrimonio il 14 agosto: (Adnkronos) - L'annuncio di Enrica Sabatini, socia dell'Associazione Ro… -

si sposa. 'Il 14 agostoed io ci sposeremo. Abbiamo scelto di farlo nel modo che ci rappresenta di più: su una piccola spiaggia in Abruzzo, davanti all'azzurro del mare e ...Enrica Sabatini, compagna di, era stata presaga e dopo la scissione l'aveva detto: 'il vero obiettivo di Di Maio è arrivare alla Nato con Draghi'. Infatti Di Maio fa solo le mosse ...(Adnkronos) – Davide Casaleggio si sposa. “Il 14 agosto Davide ed io ci sposeremo. Abbiamo scelto di farlo nel modo che ci rappresenta di più: su una piccola spiaggia in Abruzzo, davanti all’azzurro d ...Cosa resta al povero Gigino ‘a cartelletta se non intestarsi un fittizio mandato di Draghi per completare la sua fantomatica “agenda”