Classifica ATP Race, Matteo Berrettini 'vede' la top10 e avvicina Djokovic! Più indietro Jannik Sinner (Di sabato 23 luglio 2022) Nel primo pomeriggio di oggi Matteo Berrettini è approdato alla finale del tabellone di Gstaad: l'azzurro ha così incamerato 150 punti. Con la conclusione dei tornei ATP 250 di Bastad e Newport, lunedì 18 luglio 2022, era stata rilasciata la Race to Turin aggiornata: era rimasto stabile Matteo Berrettini, 12°. Di seguito tutte le proiezioni nella Race ATP turno per turno di Matteo Berrettini a Gstaad. Race ATP LIVE 23 LUGLIO 1 Rafael Nadal 36 ESP 5620 2 Carlos Alcaraz 19 ESP 4000 3 Stefanos Tsitsipas 23 GRE 3965 4 Casper Ruud 23 NOR 3215 5 Alexander Zverev 25 GER 2700 6 Daniil Medvedev 26 RUS 2575 7 Andrey Rublev 24 RUS 2415 8 Félix Auger-Aliassime 21 CAN 2365 9 Taylor Fritz 24 USA 2060 10 Novak Djokovi? 35 SRB 1970 11 Hubert Hurkacz ...

