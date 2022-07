carlokarl : RT @Gazzettino: Giuseppe De Martino, arrestato a Napoli il noto cardiologo: sciava sulle Alpi invece di operare - Sandro_Russo74 : Cardiologo arrestato: dichiarava di essere in sala operatoria ma stava sciando a Madonna di Campiglio - SoniaLaVera : RT @Gazzettino: Giuseppe De Martino, arrestato a Napoli il noto cardiologo: sciava sulle Alpi invece di operare - leggoit : #Cardiologo arrestato: dichiarava di essere in sala operatoria ma stava sciando a Madonna di Campiglio - zazoomblog : Giuseppe De Martino arrestato a Napoli il noto cardiologo: sciava sulle Alpi invece di operare - #Giuseppe… -

Fingeva di essere in sala operatoria, invece stava sciando sulle nevi di Madonna di Campiglio . Giuseppe De Martino , notodi Napoli , è stato posto agli arresti domiciliari, dopo che i Nas dei carabinieri hanno scoperto che il medico avrebbe falsificato le cartelle cliniche. Tredicenne accerchiata dal branco e ...E poi ci sono una serie di episodi segnalati in cui ileffettuava delle anestesie senza poterlo fare, altri in cui risultava la collaborazione degli anestesisti senza che però fossero ...Giuseppe De Martino, noto cardiologo di Napoli, è stato posto agli arresti domiciliari, dopo che i Nas dei carabinieri hanno scoperto che il medico avrebbe falsificato le cartelle cliniche. Tredicenne ...Fingeva di essere in sala operatoria, invece stava sciando sulle nevi di Madonna di Campiglio. Giuseppe De Martino, noto cardiologo di Napoli, è stato posto agli arresti domiciliari, dopo che i ...