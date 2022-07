Bimba morta sola in casa, l’uomo della madre: Non la portava mai con sé. Diceva che così respirava (Di sabato 23 luglio 2022) “Mi Diceva che preferiva venire senza di lei cosi’ ‘respirava’”. Con queste parole il compagno di Alessia Pifferi, la donna in carcere per l’omicidio volontario della figlia di un anno e mezzo, ha raccontato agli investigatori perche’ la 37 enne, anche in altri fine settimana e non solo nei 6 giorni dal 14 al 20 luglio, non aveva portato a Leffe (Bergamo), a casa dell’uomo, la piccola, lasciata sola nell’abitazione di Milano. All’uomo (non e’ il padre), come ha messo a verbale, Pifferi Diceva che “Diana rimaneva con la sorella” o con “la babysitter” e lui anzi ha sostenuto che “se lei l’avesse portata” a casa sua gli avrebbe “fatto piacere”. Il giudice Fabrizio Filice individua proprio nel modo in cui la donna viveva quella relazione ... Leggi su ildenaro (Di sabato 23 luglio 2022) “Miche preferiva venire senza di lei cosi’ ‘’”. Con queste parole il compagno di Alessia Pifferi, la donna in carcere per l’omicidio volontariofiglia di un anno e mezzo, ha raccontato agli investigatori perche’ la 37 enne, anche in altri fine settimana e non solo nei 6 giorni dal 14 al 20 luglio, non aveva portato a Leffe (Bergamo), adel, la piccola, lasciatanell’abitazione di Milano. Al(non e’ il padre), come ha messo a verbale, Pifferiche “Diana rimaneva con la sorella” o con “la babysitter” e lui anzi ha sostenuto che “se lei l’avesse portata” asua gli avrebbe “fatto piacere”. Il giudice Fabrizio Filice individua proprio nel modo in cui la donna viveva quella relazione ...

