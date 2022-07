Bimba morta in casa, Alessia Pifferi resta in carcere. Le sue parole al gip: «Volevo un futuro con il mio compagno» (Di sabato 23 luglio 2022) «Io ci contavo sulla possibilità di avere un futuro con il mio compagno e infatti era proprio quello che in quei giorni stavo cercando di capire. È per questo che ho ritenuto cruciale non interrompere quei giorni in cui ero con lui anche quando ho avuto paura che la bambina potesse stare molto male o morire». Con queste parole Alessia Pifferi ha spiegato al gip Fabrizio Felice perché avrebbe abbandonato sola la figlia di un anno e mezzo per 6 giorni lasciandola morire di stenti. È quanto si legge nell’ordinanza. La donna è stata sentita a San Vittore, alla presenza del gip e della legale. Dopo due ore di interrogatorio, è arrivata la convalida del fermo. La 37enne deve rimanere in carcere con l’accusa di omicidio volontario nella forma omissiva, aggravato da futili motivi per aver ... Leggi su open.online (Di sabato 23 luglio 2022) «Io ci contavo sulla possibilità di avere uncon il mioe infatti era proprio quello che in quei giorni stavo cercando di capire. È per questo che ho ritenuto cruciale non interrompere quei giorni in cui ero con lui anche quando ho avuto paura che la bambina potesse stare molto male o morire». Con questeha spiegato al gip Fabrizio Felice perché avrebbe abbandonato sola la figlia di un anno e mezzo per 6 giorni lasciandola morire di stenti. È quanto si legge nell’ordinanza. La donna è stata sentita a San Vittore, alla presenza del gip e della legale. Dopo due ore di interrogatorio, è arrivata la convalida del fermo. La 37enne deve rimanere incon l’accusa di omicidio volontario nella forma omissiva, aggravato da futili motivi per aver ...

