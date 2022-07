Allarme tempesta solare | ondata di caldo senza precedenti sulla Terra

Leggi su chenews

(Di sabato 23 luglio 2022) Gli esperti hanno lanciato unin merito ad unache sta per invadere lanelle prossime ore. Si tratta di un’di. Ilnon si è fatto attendere fin dall’inizio dell’estate, dove le temperature si sono mostrate molto alte da subito. Ma sembra proprio che il peggio debba ancora arrivare, almeno secondo quanto affermato dagli esperti. Una grande e potetedista per invadere il nostro pianeta e per questo è stata diramata l’allerta. fonte foto: AdobeStockNon è la prima volta che ci troviamo in una situazione di questo tipo. Sebbene la fisica di questi fenomeni non sia ancora del tutto compresa, siamo certi che ...