Viabilità Roma Regione Lazio del 22-07-2022 ore 15:30

Viabilità DEL 22 LUGLIO 2022 ORE 15.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE, A CAUSA DI UN ICNDIENTE DA POCO RIMOSSO PERMANGONO CODE IN CARREGGIATA ESTERNA, A PARTIRE DALL'USCITA PER VIA LAURENTINA FINO ALLO SVINCOLO PER L'APPIA; CIRCOLazioNE NELLA NORMA, PER IL RESTO, SULLA RETE VIARIA DOVE AL MOMENTO NON SI SEGNALANO ALTRE CRITICITA'. PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: RESTA ATTIVO IL SERVIZIO DI DELLE LINEE S13 SAXA RUBRA-TERMINI ED S15 ACILIA-PIRAMIDE; SEMPRE CON RIFERIMENTO ALLE LINEE S, A Roma, IN VISTA DI ALCUNI EVENTI IN PROGRAMMA IN QUESTI GIORNI, CAMBIA LA Viabilità IN VIA VENETO E STRADE LIMITROFE: PERTANTO, DA DOMANI, SABATO 23 E SINO A VENERDÌ 29 LUGLIO I BUS DELLA LINEA S13 ...

