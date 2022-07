Tassi di interesse Bce: aumento del doppio dopo 11 anni. Cosa significa? (Di venerdì 22 luglio 2022) Tassi di interesse Bce: la Banca Centrale Europea in linea con quanto prevedeva a giugno ha deciso di aumentarli. L’innalzamento – il primo dopo 11 anni – però ha destato stupore tra gli economisti: è stato di oltre il doppio rispetto alle attese. La mossa indica grossi timori relativamente all’impatto dell’inflazione sull’economia Ue. Politiche 2022: si terranno il 25 settembre. Le tappe di avvicinamento Tassi di interesse Bce: primo aumento dopo 11 anni e del doppio rispetto alle attese Tassi di interesse Bce: la mossa era stata preannunciata a giugno, la Banca Centrale Europea ha deciso di alzare – a 11 anni dall’ultima volta – ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 22 luglio 2022)diBce: la Banca Centrale Europea in linea con quanto prevedeva a giugno ha deciso di aumentarli. L’innalzamento – il primo11– però ha destato stupore tra gli economisti: è stato di oltre ilrispetto alle attese. La mossa indica grossi timori relativamente all’impatto dell’inflazione sull’economia Ue. Politiche 2022: si terranno il 25 settembre. Le tappe di avvicinamentodiBce: primo11e delrispetto alle attesediBce: la mossa era stata preannunciata a giugno, la Banca Centrale Europea ha deciso di alzare – a 11dall’ultima volta – ...

