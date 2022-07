S’erano tanto amati… Conte al Pd: “Contro di noi usate parole arroganti”. A rischio le primarie in Sicilia (Di venerdì 22 luglio 2022) E’ sContro ormai tra Pd e M5S. Giuseppe Conte, che non si rassegna ormai a una marginalità ogni giorno crescente, se la prende con gli esponenti dem – Enrico Letta in primis – che hanno chiuso le porte ad ogni possibile alleanza con i pentastellati. Così punta i piedi, e fa presente che in Sicilia si stanno per tenere le primarie per scegliere un candidato comune per la presidenza della Regione. Il M5S vi prende parte come attore dell’alleanza progressista. Com’è possibile – ragiona Conte – fare alleanze locali e poi trattarci come appestati a livello nazionale? Di qui la sua secca nota: “Ormai la macchina delle primarie Siciliane è partita e domani il Movimento vi prenderà parte. In queste ore però leggo diverse dichiarazioni arroganti da parte del ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 22 luglio 2022) E’ sormai tra Pd e M5S. Giuseppe, che non si rassegna ormai a una marginalità ogni giorno crescente, se la prende con gli esponenti dem – Enrico Letta in primis – che hanno chiuso le porte ad ogni possibile alleanza con i pentastellati. Così punta i piedi, e fa presente che insi stanno per tenere leper scegliere un candidato comune per la presidenza della Regione. Il M5S vi prende parte come attore dell’alleanza progressista. Com’è possibile – ragiona– fare alleanze locali e poi trattarci come appestati a livello nazionale? Di qui la sua secca nota: “Ormai la macchina dellene è partita e domani il Movimento vi prenderà parte. In queste ore però leggo diverse dichiarazionida parte del ...

