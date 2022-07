Ricky Martin pubblica un video sfogo dopo l’archiviazione del caso sulle presunte molestie al nipote | “È stato devastante”

(Di venerdì 22 luglio 2022)delalè tornato a parlare ai suoi fan. La popstar latina si era chiusa nel massimo riserbo per circa due settimane, fino a ieri, quando l’ordinanza restrittiva è stata respinta, in quanto l’accusa ha deciso di ritirare la denuncia senza nessuna influenza esterna o pressione, come ha raccontato il cantante sui social. Il canale scelto daper il suonuovamente Twitter, come era avvenuto lo scorso 10 luglio quando aveva negato ogni tipo di accusa: Sono davanti alle telecamere oggi perché ho bisogno di parlare per poter iniziare il mio processo di guarigione. Per due ...

IsaeChia : Riky Martin pubblica un video sfogo dopo l’archiviazione del caso sulle presunte molestie al nipote: “È stato devas… - DrApocalypse : Ricky Martin: “Le false accuse di mio nipote dolorose e devastanti” – VIDEO - nuovaferrara : Il nipote di #RickyMartin ritira le accuse di stalking dopo la fine della “loro storia d’amore”. Il 21enne, che ave… - 361_magazine : Scagionato #RickyMartin - iimpala_67 : Ho appena letto su Facebook che sicuramente Ricky Martin è colpevole in quanto gay???? Ma io voglio andarmene da sta terra vi prego -

Arriva alla sua conclusione la complicata vicenda che ha visto coinvoltoe suo nipote, il 21 Dennis Yadiel Sanchez. Leggi anchepotrebbe essere processato per incesto: rischia 50 anni di prigione 'The Assassination of Gianni Versace' e la denuncia ...Era previsto che iniziasse il 21 luglio e finisse dopo un lungo decorso il processo controa Porto Rico . In realtà, in sede giudiziaria la vicenda si è conclusa dopo poche ore, giusto il tempo della prima udienza, in cuisi sarebbe presentato in collegamento video ...Ricky Martin è stato scagionato. A inizio giungo era stato infatti accusato, ingiustamente, dal nipote di molestie e incesto.C'è stato un momento in cui la popstar ha rischiato di essere condannato a cinquant'anni di carcere per le accuse di violenza famigliare sul nipote. Tutto è stato ribaltato, Ricky Martin oggi esulta: ...