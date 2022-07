Pruzzo sincero | ‘La clausola di Dybala…’

(Di venerdì 22 luglio 2022) Robertoparla a Radio Radio dell’affare Dybala-Roma: "Lasu Dybala 20 milioni più lo stipendio non è...

Giallorossi.net

... di Zaniolo , di Pellegrini , di Abraham , lo è stata di Totti , Bruno Conti e. È ancora la ... questo titolo di Conference League dà un po' di sollievo "Sarò, non ci ho neanche pensato.... di Zaniolo , di Pellegrini , di Abraham , lo è stata di Totti , Bruno Conti e. È ancora la ... questo titolo di Conference League dà un po' di sollievo "Sarò, non ci ho neanche pensato. "ON AIR!" - BALZANI: "Zaniolo alla Juve, si chiude la prossima settimana", TRANI: "A Mou avranno promesso Dybala al suo posto", PRUZZO: "Se Veretout resta sono contento, poi però l'acquisto top"