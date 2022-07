Oroscopo Agosto | Gemelli

Leggi su lifeandpeople

21 maggio -21 giugno Mercurio in noiosa quadratura non rende meno briosa la vacanza, però se partite scegliete con cura compagni di viaggio, skipper della barca e vicini di ombrellone. Alla larga da amici petulanti, amanti ingombranti, familiari ossessivi e partner avvinti come l'edera. Avete bisogno di libertà, di muovervi leggeri e incostanti come una nuvola. Non sopportate costrizioni e restrizioni. Venere sta macchinando qualche scherzetto nei vostri confronti. Se avete il cuore libero potete fare spazio a più di un amore. Se siete impegnati, ricordatevi che Mercurio è contro. Non seminate indizi e prove pericolose.