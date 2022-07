Milan, media inglesi: contatti col Tottenham anche per Ndombele e Reguilon (Di venerdì 22 luglio 2022) Secondo i media inglesi, il Milan con Paratici avrebbe parlato non solo di Tanganga, ma anche di altri due giocatori del Tottenham, vale a dire Tanguy Ndombele e Sergio Reguilon, che con Conte stanno trovando poco spazio e sono stati persino esclusi dalla tournée in Corea del Sud. In più, i dirigenti rossoneri avrebbero chiesto informazioni agli Spurs su una possibile cessione in prestito del centrocampista Pape Matar. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 22 luglio 2022) Secondo i, ilcon Paratici avrebbe parlato non solo di Tanganga, madi altri due giocatori del, vale a dire Tanguye Sergio, che con Conte stanno trovando poco spazio e sono stati persino esclusi dalla tournée in Corea del Sud. In più, i dirigenti rossoneri avrebbero chiesto informazioni agli Spurs su una possibile cessione in prestito del centrocampista Pape Matar. SportFace.

