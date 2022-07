Massimo Giletti e la sua malattia | Non ne aveva mai parlato prima (Di venerdì 22 luglio 2022) Per Massimo Giletti oltre ai grandi successi targati Non è L’Arena anche la battaglia contro la particolare malattia. Massimo Giletti malato (Instagram) ESCLUSIVA.COMTra i conduttori più noti della scena italiana vi è senza alcun dubbio Massimo Giletti. Giornalista di tutto rispetto, attraverso i suoi programmi ha da sempre cercato di intrattenere ma allo stesso tempo informare il suo variegato pubblico. Dal 2017 è su La 7 con il talk Non è l’Arena. Proprio qualche settimana fa il programma si è interrotto per l’arrivo della stagione estiva, ma i saluti finali sono parsi ai suoi fedeli telespettatori non come un arrivederci, bensì come un addio. Già da diverse settimane circolano voci di un suo possibile ritorno in Rai, ma sulla questione non arrivano né conferme né ... Leggi su esclusiva (Di venerdì 22 luglio 2022) Peroltre ai grandi successi targati Non è L’Arena anche la battaglia contro la particolaremalato (Instagram) ESCLUSIVA.COMTra i conduttori più noti della scena italiana vi è senza alcun dubbio. Giornalista di tutto rispetto, attraverso i suoi programmi ha da sempre cercato di intrattenere ma allo stesso tempo informare il suo variegato pubblico. Dal 2017 è su La 7 con il talk Non è l’Arena. Proprio qualche settimana fa il programma si è interrotto per l’arrivo della stagione estiva, ma i saluti finali sono parsi ai suoi fedeli telespettatori non come un arrivederci, bensì come un addio. Già da diverse settimane circolano voci di un suo possibile ritorno in Rai, ma sulla questione non arrivano né conferme né ...

Fiorellino1977 : @convivioblog @pdnetwork Massimo Giletti e Giorgio Gori come vice. Renzi presidente del consiglio - AntoDamiano1996 : Ron qua sembrava Massimo Giletti con i capelli di Paul Scholes #Techetechete - ponzo_luciano : Matteo Salvini e la scena muta da Massimo Giletti (secondo Alessio Marzi... - FanClubMGiletti : Orietta Berti e Massimo Giletti saranno tra i protagonisti dell'undicesima edizione di 'Marche in Vetrina', ma non… - CronacheMc : CASTELRAIMONDO - Grande attesa per l'evento del 29 luglio -