Mario Draghi e le accuse di Berlusconi: “Io stanco? Sono sciocchezze. E un eventuale bis del governo sarebbe durato un giorno” (Di venerdì 22 luglio 2022) Un’alleanza per Draghi forse sì, ma Draghi dentro un’alleanza no. Il presidente del Consiglio dimissionario si prepara agli ultimi due mesi e spiccioli a capo del governo per il disbrigo dell’ordinaria amministrazione che tanto ordinaria non è, visto l’elenco di questioni urgenti sulle quali il presidente della Repubblica Sergio Mattarella – nel discorso pronunciato dal Quirinale giovedì – ha chiesto a tutti i partiti di collaborare: dall’aumento dell’inflazione alla lotta alla pandemia, dalle riforme del Piano di ripresa alla guerra in Ucraina. Il premier nel consiglio dei ministri di ieri che ha deciso tra l’altro la data delle elezioni anticipate ha tenuto un brevissimo discorso in cui ha detto che c’è ancora tempo prima dei saluti e il governo deve ancora lavorare. Per esempio sul decreto Aiuti bis che si occupa di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 22 luglio 2022) Un’alleanza perforse sì, madentro un’alleanza no. Il presidente del Consiglio dimissionario si prepara agli ultimi due mesi e spiccioli a capo delper il disbrigo dell’ordinaria amministrazione che tanto ordinaria non è, visto l’elenco di questioni urgenti sulle quali il presidente della Repubblica Sergio Mattarella – nel discorso pronunciato dal Quirinale giovedì – ha chiesto a tutti i partiti di collaborare: dall’aumento dell’inflazione alla lotta alla pandemia, dalle riforme del Piano di ripresa alla guerra in Ucraina. Il premier nel consiglio dei ministri di ieri che ha deciso tra l’altro la data delle elezioni anticipate ha tenuto un brevissimo discorso in cui ha detto che c’è ancora tempo prima dei saluti e ildeve ancora lavorare. Per esempio sul decreto Aiuti bis che si occupa di ...

