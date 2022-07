LIVE F1, GP Francia 2022 in DIRETTA: scatta la FP2! Un’ora fondamentale per le simulazioni di passo gara (Di venerdì 22 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CARLOS SAINZ PENALIZZATO 10 POSIZIONI: COSA E’ SUCCESSO COME STA MICHAEL SCHUMACHER? JEAN TODT: “GUARDO LE GARE CON LUI” 17.05 Zhou esordisce in 1:36.457 con Bottas a ruota, ma Mick Schumacher sale al comando in 1:36.329 17.04 I piloti si lanciano per il primo giro veloce, mentre ai box Ferrari e Red Bull regna la calma 17.03 Entrano in azione anche Alonso, Gasly e Stroll, a breve toccherà anche a Hamilton che nella FP1 ha lasciato spazio a De Vries 17.02 Bottas deve recuperare l’ora persa nella FP1, dato che al suo posto ha girato Kubica. In pista anche Magnussen, Ricciardo e Latifi 17.01 Subito in azione le Alfa Romeo, quindi Vettel, Ocon e Russell 17.00 SEMAFORO VERDE!!!!!!!!! scatta LA FP2 DEL GP DI Francia!!!!!!! 16.57 Pochi istanti e prenderà il via la FP2, si inizia a ... Leggi su oasport (Di venerdì 22 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACARLOS SAINZ PENALIZZATO 10 POSIZIONI: COSA E’ SUCCESSO COME STA MICHAEL SCHUMACHER? JEAN TODT: “GUARDO LE GARE CON LUI” 17.05 Zhou esordisce in 1:36.457 con Bottas a ruota, ma Mick Schumacher sale al comando in 1:36.329 17.04 I piloti si lanciano per il primo giro veloce, mentre ai box Ferrari e Red Bull regna la calma 17.03 Entrano in azione anche Alonso, Gasly e Stroll, a breve toccherà anche a Hamilton che nella FP1 ha lasciato spazio a De Vries 17.02 Bottas deve recuperare l’ora persa nella FP1, dato che al suo posto ha girato Kubica. In pista anche Magnussen, Ricciardo e Latifi 17.01 Subito in azione le Alfa Romeo, quindi Vettel, Ocon e Russell 17.00 SEMAFORO VERDE!!!!!!!!!LA FP2 DEL GP DI!!!!!!! 16.57 Pochi istanti e prenderà il via la FP2, si inizia a ...

