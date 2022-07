LIVE Atletica, Mondiali 2022 in DIRETTA: Elena Bellò ripescata in semifinale negli 800! Ihemeje e Dallavalle in finale nel triplo. Tecuceanu out (Di venerdì 22 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE Mondiali Atletica 2022 4.16: Al via nella terza semifinale degli 800 Ayouni (Tun), El Guesse (Mar), Arop (Can), Wanyonyi (Ken), Robert (Fra), Moula (Alg), English (Irl), De Arriba (Esp) 4.14: Dallavalle passa l’ultimo salto ma sarà in finale, no ci sarà il campione uscente Taylor 4.13: Vince l’algerino Sedjati con 1’45?44, secondo posto per il francese Tual con 1’45?53, Non ci sono tempi di ripescaggio in questa batteria, purtroppo 4.11: Tattica folle di Tecuceanu che si lascia staccare dal gruppo e piazza un rettilineo finale a doppia velocità. E’ quarto ma non basta per il ripescaggio. Da rivedere qualcosa per l’azzurro 4.07: Purtroppo Tobia Bocchi ... Leggi su oasport (Di venerdì 22 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDAGLIERE4.16: Al via nella terzadegli 800 Ayouni (Tun), El Guesse (Mar), Arop (Can), Wanyonyi (Ken), Robert (Fra), Moula (Alg), English (Irl), De Arriba (Esp) 4.14:passa l’ultimo salto ma sarà in, no ci sarà il campione uscente Taylor 4.13: Vince l’algerino Sedjati con 1’45?44, secondo posto per il francese Tual con 1’45?53, Non ci sono tempi di ripescaggio in questa batteria, purtroppo 4.11: Tattica folle diche si lascia staccare dal gruppo e piazza un rettilineoa doppia velocità. E’ quarto ma non basta per il ripescaggio. Da rivedere qualcosa per l’azzurro 4.07: Purtroppo Tobia Bocchi ...

