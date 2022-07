L'Expo che dovrà trasformare Roma in capitale green (Di venerdì 22 luglio 2022) AGI - Expo 2030 " è un patrimonio di tutto il Paese e non sarà un elemento di contesa politica. Roma si aggiudicherà Expo al primo turno": Roberto Gualtieri è ottimista sulla 'gara' per portare l'Esposizione nella capitale nonostante il governo dimissionario. Una Esposizione "green non del cemento" ad emissioni zero, ha annunciato il sindaco. Agli Stati Generali in Campidoglio per promuovere la candidatura della capitale, Gualtieri rilancia il progetto senza comunque risparmiare una 'stilettata' alle forze politiche che hanno staccato la spina al governo Draghi. "Io sono preoccupato e colpito da un Parlamento che non si è mostrato in sintonia con il Paese, con l'opinione dei cittadini e con migliaia di sindaci, di tutti i partiti, che hanno detto che il governo Draghi doveva andare ... Leggi su agi (Di venerdì 22 luglio 2022) AGI -2030 " è un patrimonio di tutto il Paese e non sarà un elemento di contesa politica.si aggiudicheràal primo turno": Roberto Gualtieri è ottimista sulla 'gara' per portare l'Esposizione nellanonostante il governo dimissionario. Una Esposizione "non del cemento" ad emissioni zero, ha annunciato il sindaco. Agli Stati Generali in Campidoglio per promuovere la candidatura della, Gualtieri rilancia il progetto senza comunque risparmiare una 'stilettata' alle forze politiche che hanno staccato la spina al governo Draghi. "Io sono preoccupato e colpito da un Parlamento che non si è mostrato in sintonia con il Paese, con l'opinione dei cittadini e con migliaia di sindaci, di tutti i partiti, che hanno detto che il governo Draghi doveva andare ...

FEDERLAZIO : #StatiGeneraliRomaExpo2030 Il sindaco #RoberoGualtieri: “Costruiremo una grande centrale green che alimenterà Expo… - luciano_mocci : #StatiGeneraliRomaExpo2030 Il sindaco #RoberoGualtieri: “Costruiremo una grande centrale green che alimenterà Expo… - BTSxArmy1673 : RT @btshouse_ita: ?? Discorso di Namjoon per il World Expo 2030?? ??: È veramente un onore che noi, i BTS, siamo stati appuntati ambasciator… - stefanoa99 : @foresta233 Spero di dovermi ricredere ma temo una mangiatoia che farà impallidire quella di Expo. (Per non parlare di danni ambientali). - Atty64591893 : Gualtieri prima di parlare per L’Expo etc… dovrebbe pensare alla città e fare tutto quello@che non ha fatto fino ad… -