Le strategie di mercato per un rovente inizio di stagione (Di venerdì 22 luglio 2022) La Juve corre, l’Inter insegue, la Roma sogna. Mancano circa 20 giorni (si parte il 13 agosto) dal via di uno dei campionati più singolari della storia, con avvio anticipato L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 22 luglio 2022) La Juve corre, l’Inter insegue, la Roma sogna. Mancano circa 20 giorni (si parte il 13 agosto) dal via di uno dei campionati più singolari della storia, con avvio anticipato L'articolo proviene da il manifesto.

partenopeoswiss : RT @anperillo: Solo per precisare, il mio post su #Ronaldo voleva rappresentare stupore per un’operazione che ritengo non percorribile in b… - karda70 : RT @Sms_Ita: Le recenti strategie sul mercato da parte dell'@Inter e l’approdo ufficiale dell’obbiettivo Bremer alla @juventusfc stanno all… - Sms_Ita : Le recenti strategie sul mercato da parte dell'@Inter e l’approdo ufficiale dell’obbiettivo Bremer alla @juventusfc… - anperillo : Solo per precisare, il mio post su #Ronaldo voleva rappresentare stupore per un’operazione che ritengo non percorri… - anperillo : Solo per precisare, il mio post su #Ronaldo voleva rappresentare stupore per un’operazione che ritengo non percorri… -