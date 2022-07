La popolazione ucraina vittima di spear phishing: pratiche di evacuazione utilizzate come esca (Di venerdì 22 luglio 2022) Nel corso dei bombardamenti delle città ucraine da parte dell’esercito russo, alcuni attori russi avrebbero inviato, tramite email destinate ad enti pubblici e privati ucraini, allegati con titoli come “Cosa fare durante i bombardamenti di artiglieria con sistemi di fuoco a raffica?” e “Piani di evacuazione”. A dichiararlo è una nuova ricerca pubblicata da Mandiant Threat Intelligence. LEGGI ANCHE > A Google è arrivata una multa da 387 milioni di dollari dalla Russia La nuova ricerca di Mandiant: popolazione ucraina vittima di spear phishing Queste operazioni, che secondo Mandiant sono state svolte tra la fine di febbraio e marzo 2022, sarebbero state progettate per ottenere l’accesso a network d’interesse. Tuttavia, le attività successive pianificate restano poco ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 22 luglio 2022) Nel corso dei bombardamenti delle città ucraine da parte dell’esercito russo, alcuni attori russi avrebbero inviato, tramite email destinate ad enti pubblici e privati ucraini, allegati con titoli“Cosa fare durante i bombardamenti di artiglieria con sistemi di fuoco a raffica?” e “Piani di”. A dichiararlo è una nuova ricerca pubblicata da Mandiant Threat Intelligence. LEGGI ANCHE > A Google è arrivata una multa da 387 milioni di dollari dalla Russia La nuova ricerca di Mandiant:diQueste operazioni, che secondo Mandiant sono state svolte tra la fine di febbraio e marzo 2022, sarebbero state progettate per ottenere l’accesso a network d’interesse. Tuttavia, le attività successive pianificate restano poco ...

