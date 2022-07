tempoweb : #Ostia, #incendio alla pineta di #CastelFusano. “Situazione drammatica”, divampano le fiamme #roma #22luglio… - mazzarellantoni : RT @repubblica: Incendio a Roma: a fuoco il Country Club nella pineta di Castel Fusano. L'ombra del racket [di Salvatore Giuffrida] https:/… - repubblica : Incendio a Roma: a fuoco il Country Club nella pineta di Castel Fusano. L'ombra del racket [di Salvatore Giuffrida] - MaxLandra : Incendio a Castel Fusano a #Roma, al lavoro vigili del fuoco #GUALTIERI #PD.. - Milli19751 : RT @SkyTG24: Roma, incendio a Castel Fusano: fiamme nei pressi di un camping -

Agenzia ANSA

Unè divampato intorno alle 17 nella zona diFusano , area sud di Roma. In base a quanto si apprende le fiamme sono partite all'altezza del civico 176, nei pressi del camping Roma ...Unè divampato intorno alle 17 di questo pomeriggio nella zona diFusano, area sud di Roma. In base a quanto si apprende le fiamme sono partite all'altezza del civico 176, nei pressi del ... Incendio a Castel Fusano a Roma. In Italia in un mese 33mila interventi L'incendio è scoppiato poco prima delle 17. In pochi minuti le fiamme hanno avvolto e divorato la struttura ricettiva “Roma Capitol Camping" a piazza di Castel ...L'incendio è scoppiato poco prima delle 17. In pochi minuti le fiamme hanno avvolto e divorato la struttura ricettiva “Roma Capitol Camping" a piazza di Castel ...