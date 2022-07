Incendi: l’Italia brucia tra fuoco e fiamme, migliaia di ettari in fumo (Di venerdì 22 luglio 2022) l’Italia continua a bruciare. Stretta dalla morsa della siccità, dal Friuli alla Campania assistiamo a roghi e Incendi. Vigili del fuoco, personale del Corpo forestale regionale e volontari AntIncendio boschivo della Protezione civile, sono impegnati nelle operazioni di spegnimento. Si conferma una tendenza preoccupante, che rende evidente l’urgenza della lotta ai cambiamenti climatici. Cos’è successo negli ultimi giorni in Italia? Dopo aver risalito l’Europa occidentale partendo dal Portogallo fino al Regno Unito, i roghi stanno devastando la Penisola. Un vasto Incendio boschivo è esploso sul Carso tra Monfalcone, Gorizia e Trieste, al confine fra l’Italia e la Slovenia e si propaga da oltre 48 ore. Il forte vento del Carso e la vegetazione secca hanno alimentato ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 22 luglio 2022)continua are. Stretta dalla morsa della siccità, dal Friuli alla Campania assistiamo a roghi e. Vigili del, personale del Corpo forestale regionale e volontari Anto boschivo della Protezione civile, sono impegnati nelle operazioni di spegnimento. Si conferma una tendenza preoccupante, che rende evidente l’urgenza della lotta ai cambiamenti climatici. Cos’è successo negli ultimi giorni in Italia? Dopo aver risalito l’Europa occidentale partendo dal Portogallo fino al Regno Unito, i roghi stanno devastando la Penisola. Un vastoo boschivo è esploso sul Carso tra Monfalcone, Gorizia e Trieste, al confine frae la Slovenia e si propaga da oltre 48 ore. Il forte vento del Carso e la vegetazione secca hanno alimentato ...

Agenzia_Ansa : 'Nel 2021, l'Italia è stata prima in Europa e seconda al mondo per numero di incendi registrati, 1422'. Lo ha spieg… - VoltItalia : Nel 2021 l'Italia è stato il secondo paese al mondo per numero di #incendi registrati. Quest'anno probabilmente la… - 3BMeteo : ?? Prosegue l'emergenza #incendi anche in #Italia: la situazione più critica nel #Carso. #meteo - FerroniFranco : RT @SNPAmbiente: É iniziata con gli #incendi di Roma la morsa di fuoco che stringe l'Italia. Con caldo e #siccità allerta massima ?? non ac… - CiaobyDany : RT @VoltItalia: Nel 2021 l'Italia è stato il secondo paese al mondo per numero di #incendi registrati. Quest'anno probabilmente la situazio… -