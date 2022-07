Il Paradiso delle Signore | promozione per Marcello | pronti ad accoglierlo

Leggi su direttanews

(Di venerdì 22 luglio 2022) Nel corso della settima stagione de Ilpotrebbe arrivare la tanto attesaper il personaggio diIl personaggio diBarbieri (screenshot RaiPlay)Proseguono senza sosta le riprese della settima stagione de Ilche tornerà in onda su Rai 1 a partire dal prossimo mese di settembre. Ci saranno grandi novità per alcuni dei personaggi più amati e soprattutto per alcuni volti ormai storici della soap. Tra questi ancheBarbieri atteso da tutta una serie di colpi di scena. Nella prossima stagione il suo personaggio andrà incontro ad un vero e proprio cambiamento. Il barista farà infatti ritorno a Milano dopo un periodo di permanenza in Svizzera e soprattutto dopo alcuni studi di economia. Una ...